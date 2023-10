Fliegerbombe in Hamburg-Wilhelmsburg erfolgreich entschärft

Mehr zum Thema

Hamburg Towers mit klarer Auftaktniederlage im Eurocup Die Veolia Towers Hamburg sind mit einer Niederlage in den Basketball-Eurocup gestartet. Am Mittwochabend unterlag der Bundesligist in Riga dem ukrainischen Club Prometey Slobozhanske mit 77:97 (42:54). Bester Werfer der Hanseaten war Aljami Durham mit 15 Punkten.