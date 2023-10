Fliegerbombe in Günzburg-Donauried soll gesprengt werden

Mehr zum Thema

Bayerns Antisemitismusbeauftragter: Israel-Flaggen hissen Nach dem tödlichen Großangriff der Hamas auf Israel hat Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle (CSU) Solidarität gefordert. Er bitte Staat und Kommunen, vor öffentlichen Gebäuden die israelische Flagge zu hissen, sagte Spaenle am Samstag in München. Der Terrorangriff der Hamas vom Gazastreifen aus sei hinterhältig. Israel habe jedes Recht auf Selbstverteidigung.

Kampf um jede Stimme: Schlussspurt vor der Bayern-Wahl Am Sonntag gilt's: Nach einem teils erbittert geführten Wahlkampf dürfen rund 9,4 Millionen Bayerinnen und Bayern nun einen neuen Landtag wählen. Für die Parteien heißt dies: Kämpfen bis zuletzt.