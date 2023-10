Das Startup Alef hat seinen Sitz in Kalifornien und versteht sich selbst als nachhaltiges Elektrotransportunternehmen. Der Gründer Jim Dukhovny ist Informatiker und hat bereits mehrere Unternehmen an den Start gebracht, darunter eine Plattform für Online-Spiele und eine Produktion für Club-Events und Modenschauen. Von seiner neusten Gründung ist auch der US-Investor Tim Draper überzeugt. Dieser hat bereits in Tesla investiert und steckte im vergangenen Jahr drei Millionen Dollar in die Flugauto-Firma.

Ob wir in Zukunft tatsächlich großflächig mit Flugautos unterwegs sein werden, bleibt jedoch ungewiss.

