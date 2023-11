Flensburgs Handballer siegen 42:32 beim VfL Gummersbach

Mehr zum Thema

Zweiter Durchgang zur Wahl des Lübecker Bürgermeisters Heute entscheidet sich, wer für die nächsten sechs Jahre Lübecks Verwaltungschef wird. Im zweiten Wahlgang sind rund 175.000 Wahlberechtigte an die Wahlurnen gerufen. Zur Wahl stehen Amtsinhaber Jan Lindenau (SPD) und seine Herausforderin Melanie Puschaddel-Freitag (CDU). Im ersten Wahlgang am 5. November hatte Lindenau 42,5 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten, auf Puschaddel-Freitag waren 23,6 Prozent der Stimmen entfallen. Im ersten Wahlgang war für einen Sieg noch eine Mehrheit von 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erforderlich. Im zweiten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit. Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr, mit einem Ergebnis wird gegen 20.00 Uhr gerechnet.