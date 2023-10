Flensburgs Handballer feiern 34:24-Sieg über Leipzig

Mehr zum Thema

Beach-Volleyballer Ehlers/Wickler im WM-Achtelfinale Die Hamburger Nils Ehlers und Clemens Wickler lassen bei der Beach-WM in Mexiko ihren Gegnern aus Österreich keine Chance. Mit 21:12 und 21:17 schaffen sie den Sprung in die nächste Runde.