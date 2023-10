Flensburgs Handballer bezwingen Eisenach 35:28

Mehr zum Thema

Polizei löst unangemeldete Pro-Palästina-Demo in Hamburg auf Die Polizei in Hamburg hat eine nicht angemeldete pro-palästinensische Versammlung aufgelöst. Bis zu 70 Demonstranten seien am Samstagnachmittag in St. Georg zusammengekommen, hätten palästinensische Fahnen geschwenkt und Slogans wie Free, free palestine skandiert, sagte ein Polizeisprecher. Polizeibeamte hätten die Versammlung unter Hinweis auf eine Allgemeinverfügung aufgelöst, die alle nicht angemeldeten und nicht von der Versammlungsbehörde bestätigten pro-palästinensischen Kundgebungen verbietet.