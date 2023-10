Flensburg gelingt in Erlangen erster Auswärtssieg der Saison

Die SG Flensburg-Handewitt hat ihren ersten Auswärtssieg in der Handball-Bundesliga in dieser Saison gefeiert. Nach zuvor zwei Niederlagen und zwei Remis in der Fremde gelang den Norddeutschen am Samstagabend im fünften Gastspiel ein 27:22 (16:12)-Erfolg beim HC Erlangen. Beste Werfer im Team von Cheftrainer Nicolej Krickau waren Emil Jakobsen (7/1) und Kay Smits (7/1).

Die Flensburger hatten erst nach gut einer Viertelstunde zu ihrem Spiel gefunden. Nach einem 4:0-Lauf ging der Gast mit 10:8 in Führung und baute seinen Vorsprung kurz darauf sogar auf fünf Treffer aus. Dazu trug auch Torwart Kevin Möller bei, der in dieser Phase einige Würfe des Gastgebers parierte.

Nach dem Seitenwechsel waren die Schleswig-Holsteiner dann fast durchweg das bessere Team. Als Lasse Kjaer Möller in der 44. Minute zum 23:16 traf, war die Partie so gut wie entschieden. Die SG hielt Erlangen danach auf Distanz und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.