Fleisch- und Wurstwaren wegen Glassplittern zurückgerufen

Abgeordnete: Bund investiert in Forschungszentrum in Lausitz Der Haushaltausschuss des Bundestags hat nach Angaben drei sächsischer Abgeordneter den Weg freigemacht für eine Millioneninvestition in der Lausitz. Der Bund stelle für das Bundesbauforschungszentrum LAB - Living Art of Building insgesamt 68,6 Millionen Euro zur Verfügung, teilten die Abgeordneten Paula Piechotta (Grüne), Torsten Herbst (FDP) und Kathrin Michel (SPD) am Freitag mit. Das habe der Haushaltsausschuss, dem alle drei angehören, in seiner Bereinigungssitzung in der Nacht beschlossen. Der Freistaat habe bereits zugesagt, Investitionskosten zu übernehmen. Die Staatskanzlei war zum Thema zunächst nicht zu erreichen.