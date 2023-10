Flaschenwurf in Düsseldorf: Lautern prüft Protest

Der 1. FC Kaiserslautern prüft, ob er nach dem Flaschenwurf im Spiel bei Fortuna Düsseldorf auf Stürmer Ragnar Ache beim Deutschen Fußball-Bund Protest einlegen soll. Die Pfälzer verloren 3:4.

Ein Flaschenwurf auf Stürmer Ragnar Ache hat die 3:4 (3:1)-Niederlage des 1. FC Kaiserslautern am Samstagabend bei Fortuna Düsseldorf überschattet. Wie TV-Bilder zeigten, wurde der 25-Jährige nach Marlon Ritters Tor zum zwischenzeitlichen 3:0 in der 32. Spielminute von einer Flasche am Kopf getroffen. Anschließend krümmte er sich am Boden.

Ob Kaiserslautern gegen die Wertung des Zweitliga-Spiels Protest einlegen wird, ließen die Verantwortlichen kurz nach der Partie noch offen. Wir müssen uns beraten. Ragnar hat eine Wunde am Kopf und ist dann leider umgeknickt. Wir müssen abwarten, was die Untersuchungen ergeben. Es sieht nicht so gut aus, sagte Geschäftsführer Thomas Hengen. Das ist eine Unsportlichkeit, die wollen wir in keinem Stadion sehen. Es sind auch noch ein paar andere Sachen geflogen. Das dürfe so in der Form nicht passieren. Das war brutal unsportlich, so kenne ich die Fortuna-Fans eigentlich nicht, meinte der 49-Jährige.

Anders als nach dem Bierbecherwurf im März 2018 beim VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach auf den Linienrichter in einem Bundesligaspiel wurde die Partie fortgesetzt. Damals war die Partie im Anschluss 2:0 für die Gladbacher gewertet worden.

Die Pfälzer führten durch Treffer von Richmond Tachie (21. Minute), einem Eigentor von Düsseldorfs Jamil Siebert (30.) und Ritter schon mit 3:0. Noch vor der Pause kassierte der FCK den Anschlusstreffer, nach der Pause verlor der viermalige deutsche Meister dann völlig den Faden und die Gastgeber drehten binnen 14 Minuten die Partie. Ache war zur Pause verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war der Top-Torschütze der Saison bei Lautern bei einem Luftzweikampf umgeknickt.

FCK-Trainer Dirk Schuster wollte die Niederlage nicht an dem Flaschenwurf und der zeitnahen Auswechslung Aches festmachen. Ich sage dazu gar nichts. Ich beurteile die Sache nur sportlich. Wir haben das Spiel nicht durch irgendeinen Cola-Wurf verloren, meinte er. Ich denke, dass wir die Fehler auf dem Platz gemacht haben und Fortuna auf dem Platz vier Tore geschossen hat. Die Begleitumstände müssen jetzt ganz andere Leute klären. Ragnar Ache habe gesundheitliche Probleme gehabt, deshalb sei er auswechselt worden. Ob es zwischen den beiden Vorfällen mit dem Kopf und dem Fuß einen Zusammenhang gibt, kann ich nicht sagen, so Schuster.