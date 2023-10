Flasche beschädigt: Giftiges Gas ausgetreten

Mehr zum Thema

Dreimal Feuer nahe Gewerbegebiet: Verdacht auf Brandstiftung Mehrere Feuer an verschiedenen Stellen in und bei Polling (Landkreis Mühldorf am Inn) haben am Montag Feuerwehr und Kriminalpolizei beschäftigt. Die Ermittler gingen von vorsätzlicher Brandstiftung aus, sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Schadenssumme dürfte der Polizei zufolge etwa 2,5 Millionen Euro betragen. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.

Ausverkauft: 1860 München will Erfolgslauf fortsetzen Der TSV 1860 München ist in der 3. Liga zurück in der Spur. Jetzt wartet aber eine schwere Auswärtsaufgabe auf das Team - in einem ausverkauften Stadion.