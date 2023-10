Wer abnehmen möchte, muss mehr Kalorien verbrennen, als er aufnimmt. Das erreichen wir, indem wir entweder weniger gehaltvolle Lebensmittel essen oder uns mehr bewegen. Als ideal gilt die Mischung aus beidem.

Was in der Theorie klar ist, fällt den meisten in der Praxis jedoch schwer. Nur die wenigsten schaffen es, ihre Ernährungsgewohnheiten und das Bewegungsverhalten dauerhaft zu ändern. Und so reiht sich bei vielen Diät an Diät. Nicht wenige wiegen einige Wochen nach dem Ende der Diät sogar mehr als zuvor.

Verantwortlich dafür ist der berühmt-berüchtigte Jo-Jo-Effekt. Dieser schlägt zu, wenn wir nach der energiearmen Ernährung wieder essen wie zuvor. Denn infolge der Diät ist unser Energieverbrauch gedrosselt und unser Körper speichert die zugeführten Kalorien als Fettdepots, um für eine zukünftige Notsituation gewappnet zu sein.

Deutlich mehr Erfolg verspricht daher eine dauerhafte Ernährungsumstellung. Eine gut umsetzbare Lösung ist das sogenannte Handvoll-Prinzip.

Lese-Tipp: Einfache Alltagstipps: So starten Sie mit einer gesünderen Ernährung