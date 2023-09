FitnessOskar und Healthy Mandy: Bekommen sie etwa Zwillinge?

Dass sie die Schwangerschaft aber sehr beschäftigt, zeigt auch, dass sie in ihren Träumen präsent ist. „Hab einfach geträumt, dass wir Zwillinge bekommen. Es ist so crazy, weil es so real war!“ Und das sei gar nicht mal so unrealistisch, wie sie erklärt. „Die Möglichkeit würde tatsächlich auch noch bestehen.“ Der Arzt hat zwar nur einen Embryo eingesetzt, aber nach fünf Tagen könne sich der noch teilen, sodass es eineiige Zwillinge werden können. „Was aber sehr sehr schwierig wird für meine Gebärmutter.“

Doppel-Glück für Mandy und Oskar? „Ich würde mich sehr über Zwillinge freuen, aber ich glaube das ist einfach nicht tragbar“, zweifelt die werdende Mama. Zuletzt haben Ärzte herausgefunden, dass sie nur eine halbe Gebärmutter und einen Eileiter hat.

