Firmen-Patriarch Grupp übergibt Zepter an Tochter und Sohn

Wolfgang Grupp (3.v.l.) steht zusammen mit seiner Ehefrau Elisabeth Grupp (2.v.l.) und seinen Kindern Wolfang Grupp Junior (l) und Bonita Grupp in der Produktion in Burladingen.

7. November 2023 um 11:30 Uhr

Trigema-Chef Wolfgang Grupp gilt als der „König von Burladingen“. Mit mantrahaften Forderungen nach Unternehmerhaftung in Talkshows ist er bundesweit bekannt geworden - und mit einem Affen in der Werbung. Nach mehr als 50 Jahren an der Spitze zieht er sich zurück.