Finanzverwaltung sichert Transparenz bei Hebesätzen zu

GdP: Neue Grenzkontrollen müssen anders laufen Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist unzufrieden mit der Art und Weise, wie Reisende jetzt an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz kontrolliert werden. Teilweise sind grenzüberschreitende Straßen besetzt worden, dies führte auch schon zu ersten Staus, sagte der GdP-Vorsitzende für die Bundespolizei, Andreas Roßkopf, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Gewerkschaft habe sich nach der Ankündigung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) auf flexible, mobile und lageangepasste Kontrollen eingestellt und nicht auf stumpfe stationäre feste Kontrollstellen wie an der österreichischen Grenze.