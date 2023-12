Finanzsenator Evers eröffnet Finanzamt Berlin International

Mehr zum Thema

„Tarifzone Liebe“: BVG-Musical feiert Premiere in Berlin Großer Auftritt für die Tram: Das Musical Tarifzone Liebe - die Gefühle fahren Straßenbahn der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) feiert am Montagabend (19.00 Uhr) seine Premiere. Das rund einstündige Stück wird mit eigens komponierten und getexteten Liedern im Berliner Admiralspalast gezeigt. Es geht laut Angaben der BVG um die Liebesgeschichte zwischen der Straßenbahn Tramara und ihrem Fahrgast Alexander. Das Unternehmen verspricht eine spektakuläre Show - kultig, schmalzig und natürlich hochromantisch.