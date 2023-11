Finanzministerium gibt Mittel für geplantes Asylzentrum frei

Das Ein- und Ausreisezentrum am Flughafen BER ist umstritten. Die Kritik ist aber leiser geworden, weil sich die Pläne verändert haben. Das Innenministerium verweist auch auf ein neues Gutachten.

Das Brandenburger Finanzministerium hat Haushaltsmittel für das geplante umstrittene Asylzentrum am Flughafen BER in Schönfeld freigegeben. Das kündigte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags an. Im Haushalt sind für dieses Jahr 400.000 Euro und für nächstes Jahr 700.000 Euro für Planungskosten und Projektbegleitung vorgesehen. Weil die Mittel erst jetzt entsperrt wurden, geht das Ministerium nicht davon aus, dass die Mittel für 2023 vollständig aufgebraucht werden. Ein Investor baut das Projekt, das Land ist Mieter.

In dem Komplex ist ein Ankunftszentrum für Asylbewerber geplant, die dann nicht zur Erstaufnahme in Eisenhüttenstadt gebracht werden müssen, Räume für die Justiz, ein Ausreisegewahrsam mit 48 Plätzen und ein Unterkunfts- und Transitgebäude für Menschen, deren Einreise verweigert wurde. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) ist laut Jansen der stärkste Nutzer, dazu kommen die Justiz und der Kreis Dahme-Spreewald mit verschiedenen Behörden. Wir gehen davon aus, dass wir ungefähr 50 Prozent der Kosten auf jeden Fall wieder reinholen können durch Untervermietung, sagte der Leiter der Zentralen Ausländerbehörde, Olaf Jansen. Die Bundespolizei sei ins alte Terminal 5 gezogen und nicht mehr Teil des Projekts.

Der Innenminister verwies auf eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durch das Finanzministerium. Die Jahresbruttomiete liegt nach Angaben Jansens, bei 8,38 Millionen Euro. Die errechnete Vergleichsmiete liege bei rund 9,6 Millionen Euro für ein größeres Grundstück und 9,5 Millionen für ein kleineres Grundstück. Das ist ein günstiges Angebot, was wir wahrnehmen, sagte Stübgen.

Derzeit gibt es bereits Unterkunfts- und Bürokapazitäten in einem zweiflügeligen Flachbau und einer zusätzlichen Etage eines anderen Gebäudes. In dem neuen Behördenzentrum sollen die Unterkunftskapazitäten laut Ministerium etwa um das Dreifache zunehmen, was ungefähr der Steigerung des Flughafens BER im Vergleich zum alten Flughafen Schönefeld entspricht. Die Bürokapazitäten erfahren eine weitaus höhere Steigerung, schätzungsweise um das Zehnfache. Der Grund hierfür liegt darin, dass der neue Standort von einer Vielzahl zusätzlicher Behörden mitgenutzt werden wird.

Die Linke-Innenpolitikerin Andrea Johlige sagte, von den ursprünglichen Plänen des früheren Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Stübgen sei nicht mehr viel übrig. Das sei ein Erfolg des Protestes gegen das Zentrum. Die Grünen-Abgeordnete Marie Schäffer sagte, sie freue sich, dass die Planung näher an einen realistischen Bedarf herangerückt sei. Die Grünen hatten Änderungen an den Plänen gefordert. Ein Bündnis aus Pro Asyl, Flüchtlingsräten und evangelischer Kirche wendet sich gegen den Bau. Es gibt Proteste. Die Linksfraktion war mit dem Versuch gescheitert, das Projekt im Haushalt zu streichen.

Die Pläne waren auch kritisiert worden, weil der Bauauftrag ohne Ausschreibungen an einen privaten Investor vergeben wurde. Dies hatte Stübgen damit begründet, dass der Investor Besitzer der benötigten Grundstücke sei.