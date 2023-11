Finanzminister Bayaz pocht auf Reform der Schuldenbremse

Mehr zum Thema

Auto kollidiert in Karlsruhe mit Straßenbahn Ein Auto ist in Karlsruhe mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Die 70 Jahre alte Fahrerin wurde dabei am Mittwoch leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Seniorin soll eine rote Ampel missachtet haben. Der Schaden wurde auf etwa 70.000 Euro geschätzt.

RTL

Südzucker rechnet mit starkem Herbst Wegen einer starken Entwicklung des Zuckersegments rechnet Südzucker für das laufende Geschäftsquartal mit einer deutlichen Ergebnissteigerung. Das operative Ergebnis des dritten Quartals (per Ende November) dürfte deutlich über dem Vorjahreswert von 220 Millionen Euro liegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Mannheim mit.