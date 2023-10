Finanzlage: Hertha BSC erholt sich langsam

Mehr zum Thema

Frau in einer Wohnung in Berlin-Pankow mit Messer verletzt Eine 37-Jährige Frau ist im Prenzlauer Berg in Berlin-Pankow mit einem Messer schwer verletzt worden. Zunächst ging am Samstagabend ein anonymer Anruf über die Notrufzentrale ein, der die Tat ankündigte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Polizisten fuhren daraufhin zur Finnländischen Straße. Dort sahen sie durch ein Fenster einen Mann, der auf eine Frau einschlug. Die Beamten drangen den Angaben zufolge in die Wohnung ein und nahmen den 36-jährigen Tatverdächtigen fest. Die 37-jährige Frau erlitt eine Stichverletzung im Rumpfbereich, Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe bei der Verletzten den Angaben zufolge nicht.