Finanzierung der Schulsozialarbeit weiter ungeklärt

In Sachsen-Anhalt ist weiter unklar, wie die Schulsozialarbeit künftig finanziert wird. Die Koalition sei dazu im Austausch, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Pähle am Donnerstag in Magdeburg. Wir suchen nach gemeinsamen Lösungen. Diese zeichneten sich im Rahmen der Haushaltsberatungen aktuell aber noch nicht ab.

Im Juni hatten sich Kommunalpolitiker aus Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau mit einer Petition an den Landtag gewandt. Die Vertreter der Stadträte sprachen sich damit insbesondere gegen Überlegungen des Landes aus, dass sich die Kommunen künftig stärker an der Finanzierung der Schulsozialarbeit beteiligen sollen. Derzeit wird die Aufgabe in Sachsen-Anhalt vor allem mit EU-Fördermitteln gestemmt. Man müsse einen Weg finden, die Schulsozialarbeit langfristig abzusichern, sagte Pähle.

Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) hatte zuletzt darauf verwiesen, dass Schulsozialarbeit Teil der Jugendhilfe und damit auch Aufgabe der Kommunen sei.