Die Schütze-Geborenen sind dem Element Feuer zugeordnet, was ihr außerordentliches Temperament erklärt. Schützen würden am liebsten alles auf eine Karte setzen und im Lotto gewinnen oder beim Pferderennen so viel gewinnen, dass sie nicht mehr arbeiten müssen.

Ihr Traum wäre es, ihr ganzes Geld für das Reisen auszugeben. In Berufen, die das Reisen oder zumindest Bewegung erfordern, sind die Schützen in ihrem Element und verdienen in der Regel auch am meisten Geld. Auch wenn euch die Reiselust packt, kümmert euch um ein Projekt an einem Ort und führt es zum Erfolg!