Filmfestival Dok Leipzig startet

An diesem Sonntag beginnt in Leipzig das Internationale Festival für Dokumentar- und Animationsfilm (Dok). Bis 15. Oktober sind 225 Filme aus rund 60 Ländern in verschiedenen Kinos zu sehen.

Eröffnet wird das Festival mit dem Film White Angel - Das Ende von Marinka des Journalisten Arndt Ginzel. Er erzählt die Geschichte des ukrainischen Ortes Marinka, der beim Einmarsch der Russen im vergangenen Jahr zerstört wurde. Zu sehen seien unter anderem Helmkamera-Aufnahmen eines Polizisten.

In Wettbewerben mit unterschiedlichen Kategorien werden zum Ende des Festivals Silberne und Goldene Tauben verliehen. Neben Dokumentarfilmen laufen auch Animationsfilme über die Kinoleinwand. Ziel des Festivals ist es unter anderem, die Dokumentar- und Animationsbranche besser zu vernetzen. Erstmals werden auch lange Animationsfilme in den Wettbewerb eingebunden und konkurrieren um eine Goldene Taube.