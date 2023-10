Filme aus 24 Ländern bei 30. dokumentArt

Mehr zum Thema

Schwesig hofft nach Wahl auf engere Kontakte zu Polen Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hofft nach der Parlamentswahl in Polen auf wieder engere Kontakte zum Nachbarland. Für uns in Mecklenburg-Vorpommern sind gute Beziehungen zu unserem direkten Nachbarn Polen von besonderer Bedeutung, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin.