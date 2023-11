Filmbegeisterte bestimmen Sieger bei Film-Festival in Mainz

Von Herzschmerz bis Nervenkitzel: Das „FILMZ“-Festival in Mainz hat in diesem Jahr ein vielfältiges Programm präsentiert. Zum Abschluss wurden die besten Produktionen ausgezeichnet - und das Publikum hatte dabei das letzte Wort.

Zahlreiche Filme sind am Sonntagabend bei einem Festival in Mainz ausgezeichnet worden. Das Besondere: Die Preisträger wurden nicht von einer Jury, sondern direkt vom Publikum bestimmt. FILMZ ist ein Publikumsfestival, sagte Hannah Wieland von der Festivalleitung. Nicht nur die zahlreich erschienenen Zuschauer vor Ort konnten abstimmen, auch online durften Filmbegeisterte für ihre Lieblingsproduktionen voten.

Als bester Dokumentarfilm konnte sich Eines Vaters Liebe von Leon Noel Schardt durchsetzen, er erhielt ein Preisgeld von 1500 Euro. Über das gleich hohe Preisgeld durfte sich Christina Ebelt für ihren Film Monster im Kopf freuen, der in der Kategorie Langfilm gewann.

Die meisten Publikumsstimmen in der Sektion Mittellanger Film und 800 Euro Preisgeld bekam Gabriel Bihina Arrahino für I was never really here. Der Preis für den besten Kurzfilm und 500 Euro gingen an Paul Raatz mit Vom Stehen und Fallen. Auch in weiteren Kategorien wurden Filmschaffende für ihre Produktionen ausgezeichnet.

Seit 2001 organisiert das FILMZ - Festival des deutschen Kinos ehrenamtlich Wettbewerbe in verschiedenen Filmkategorien und zeigt aktuelle Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Im Rahmen des Festivals wird seit 2022 außerdem ein mit 2500 Euro dotierter Sonderpreis der Landeshauptstadt Mainz für herausragende Leistungen hinter der Kamera verliehen. Kulturdezernentin Marianne Grosse (SPD) kürte die diesjährigen Sonderpreisträger bereits zu Beginn des Festivals. Über die Preisträger der Sonderauszeichnung entscheidet das kuratorische Festivalteam.