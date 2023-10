Film über Seenotrettung: Goldene Taube bei Dokfilm-Festival

Mehr zum Thema

Lastwagen durchbricht auf Autobahn Betonleitplanke Ein Sattelzug hat nach dem Zusammenstoß mit einem Auto im Bereich einer Baustelle auf der Autobahn A72 bei Plauen im Vogtland die Betonleitplanke durchbrochen. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Zwickau am Freitag mitteilte. Die beiden Fahrzeuge hatten sich an der einspurigen Stelle kurz nach dem Anschluss Plauen-Ost in Richtung Hof am Donnerstagabend berührt.