Das Alter eines Nutzerkontos ist kein Garant, dass es sich um einen seriösen Anbieter handelt.

„Ein verstärktes Problem stellen seit einigen Jahren sogenannte Account Takeover dar“, erklärt Pierre Du Bois. „Dabei verschaffen sich Kriminelle Zugang zu Nutzerkonten. Sie treten anschließend gewissermaßen unter der Identität des eigentlichen Kontoinhabers auf.“ Die Zugangsdaten stammen oft aus Datenlecks auf anderen Plattformen, bei denen die Betroffenen die gleiche Anmeldekombination, also E-Mail und Passwort verwendet haben.

E-Mail-Adresse nur in seltenen Fällen herausgeben.

„Die Weitergabe einer E-Mail-Adresse ist nur bei Verwendung von Zahlungsdiensten wie PayPal erforderlich“, erklärt der Kleinanzeigen-Vertreter. Selbst wenn die Screenshots authentisch wirken. Für die Abwicklung über den Verkaufsservice der Plattform selbst, müssen Verkäufer ihre E-Mail-Adresse nicht herausgeben.

Keine Kreditkarten- oder Kontodaten über den Chat verschicken

„Sie sollten über den Chat niemals sensible Informationen wie Konto- und Kreditkartendaten teilen“, mahnt Du Bois. Wer einen Verkauf per Überweisung abwickeln will, muss sich über das Sicherheitsrisiko bewusst sein.



„Verkäufer sollten darauf bestehen, für die Bezahlung sichere Bezahlmethoden zu verwenden“, so der Sprecher. Dazu gehören die zu Kleinanzeigen gehörenden Funktionen „Sicher bezahlen“ oder der „Direkt kaufen“. Alternativ bietet sich auch Paypal als Zahlungsmittel an, bestehen Sie aber auf den sicheren Geldtransfer per „Waren und Dienstleistungen“. Sollte die Ware nicht ankommen, erhalten Sie Ihr Geld hierüber zurück.

Abschließend ist laut Pierre Du Bois ganz wichtig: „Stellt sich ein ungutes Bauchgefühl ein – lieber auf den Verkauf verzichten.“