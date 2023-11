Fiéls „Schmerzen“ nach späten Schlag der Schalker Freunde

Mehr zum Thema

Kein Lerneffekt: Nächster später 1860-K.o. gegen Regensburg Der gesperrte 1860-Trainer Maurizio Jacobacci erlebt in einer Reporterkabine, wie seine Mannschaft erneut in der Nachspielzeit verliert. Er vermisst einen Lerneffekt.

Unter Pflastersteinen begraben: 31-Jähriger schwer verletzt Ein Mann ist bei Arbeiten auf seinem Hof in Allersberg (Landkreis Roth) unter Pflastersteinen begraben und schwer verletzt worden. Der 31-Jährige habe am Samstag den Hof pflastern wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Steine, die für die Arbeiten geliefert wurden, standen demnach leicht schräg auf einer Palette.