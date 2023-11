FH Erfurt erweitert Zusammenarbeit mit vietnamesischer Uni

Mehr zum Thema

Tagesthemen senden am 9. November live aus Sachsen-Anhalt Die Tagesthemen setzen ihre Livesendungen fort und senden am 9. November aus Sachsen-Anhalt. Die Spezialausgabe der Nachrichtensendung werde zum Gedenken an die Pogromnacht vor 85 Jahren und zum Jahrestag des Mauerfalls aus Bitterfeld-Wolfen gesendet, teilte der federführende Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Dienstag mit. Neben einer Reportage von Moderatorin Jessy Wellmer über die Stimmung in der Stadt 34 Jahre nach dem Mauerfall und der wirtschaftlichen Lage gehe es auch um das jüdische Leben in Mitteldeutschland.

Auf ewig in Bernstein: Spezialschau in Jena Bernstein funkelt faszinierend - und in manchen der Edelsteine sind Zeugen aus längst vergangenen Zeiten zu entdecken. Ihnen widmet das Phyletische Museum in Jena nun eine Ausstellung.