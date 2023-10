Feuerwehrleute erklimmen Treppen von Skiflugschanze

Mehr zum Thema

Entlaufende Hunde töten 14 Hühner Zwei entlaufende Hunde haben in Schwaben 14 Hühner getötet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, meldete der Besitzer der Hühner aus Türkheim (Landkreis Unterallgäu) am Freitagnachmittag den Vorfall den Beamten.

Schlägerei unter jungen Leuten mit Eisenstange Gewalt unter jungen Leuten mit Eisenstange und Motorradhelm als Schlagwaffen - zwei Schlägereien haben die Polizei in Schwaben beschäftigt. Nach einem Streit in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) seien 15 Jugendliche und Heranwachsende aufeinander losgegangen, teilte die Polizeiinspektion am Samstag mit. Dabei soll ein Täter am Freitagabend mit einer Eisenstange zugeschlagen haben. Außerdem soll ein Geldbeutel mit mehreren hundert Euro abhanden gekommen sein.