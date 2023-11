Feuerwehrfahrzeug und Pkw stoßen zusammen: Mehrere Verletzte

Mehr zum Thema

Pokal: 1. FC Saarbrücken jetzt gegen Eintracht Frankfurt Bayern-Schreck 1. FC Saarbrücken trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf den Erstligisten Eintracht Frankfurt. Dies ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund. Der 1. FC Kaiserslautern spielt gegen den Zweitliga-Rivalen 1. FC Nürnberg. Außenseiter FC 08 Homburg empfängt den Zweitliga-Club FC St. Pauli.

Rehlinger: Unterstützer von Hamas-Terror verfolgen Nach Ansicht der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger sollten Unterstützer der Hamas in Deutschland konsequent verfolgt werden. Wer Terror feiert und unterstützt, gehört nicht zu Deutschland und macht sich heute schon strafbar, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Sonntag. Unser Rechtsstaat muss das wehrhaft und konsequent verfolgen.