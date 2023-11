Feuerwehr und Auto stoßen zusammen: Mehrere Verletzte

Mehr zum Thema

Prekäre Lage: Mainz in ungewohnter Schieflage An diese Woche wird man sich bei Mainz 05 noch lange erinnern - allerdings nicht gerade positiv. Gegen Leipzig gibt es immerhin noch die Chance auf einen versöhnlichen Schlusspunkt.

Grüne suchen wirtschaftspolitischen „Schulterschluss“ Ein Beschluss ohne Gegenstimmen und viel Lob von Unternehmern: Die Grünen suchen breite Unterstützung für ein umweltfreundlicheres Wirtschaften in Rheinland-Pfalz.