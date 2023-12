Feuerwehr rettet zwei Pferde aus Teich

Zwei Pferde sind am Sonntag in Neumünster in das Eis eines Teiches eingebrochen. Aber die Berufsfeuerwehr konnte sie retten. Die beiden Tiere konnten sich nicht aus eigener Kraft aus dem eisigen Wasser befreien, wie ein Feuerwehrsprecher am Montag sagte. Deshalb schnitten die Einsatzkräfte mit einer Motorsäge eine Schneise in das Eis, über die die Pferde ohne weitere Hilfe den Teich verlassen konnten. Nach der geglückten Rettungsaktion konnten sich die Pferde im geheizten Stall aufwärmen. Zuvor hatte der NDR berichtet.