Feuerwehr rettet vier Katzen vor Brand

Vier Katzen hat die Feuerwehr bei einem Küchenbrand in Kleinostheim (Landkreis Aschaffenburg) gerettet. Eine Dunstabzugshaube brannte am Mittwoch in einer Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses, wie die Kreisbrandinspektion Aschaffenburg mitteilte. Verletzt wurde durch den Brand niemand, die Anwohner verließen das Haus eigenständig. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Weitere Details auch zum entstandenen Schaden waren zunächst unklar.