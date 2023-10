Feuerwehr rettet Schaf aus Fluss

Mehr zum Thema

Laster prallt in Trennwand auf A1 und verursacht Unfälle Ein Lasterfahrer hat auf der A1 bei Holdorf in Landkreis Vechta für mehrere Unfälle gesorgt. Der Lkw sei in einer Baustelle in eine Trennwand gefahren und habe diese in den Gegenverkehr verschoben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Fahrer oder die Fahrerin fuhr danach einfach weiter. Auf der Gegenfahrbahn musste kurze Zeit später wegen der verschobenen Wand der Fahrer eines Pferdetransporters rechts ausweichen und prallte in einen Laster. Auch hier entfernte sich der Lasterfahrer von der Unfallstelle.