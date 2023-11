Feuerwehr rettet Menschen aus brennender Wohnung

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Düren sind zwölf Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag habe ein Zimmer im Erdgeschoss in Flammen gestanden, teilte die Feuerwehr mit. Sechs Menschen mussten demnach aus der brennenden Wohnung gerettet werden. Die Lösch- und Lüftungsmaßnahmen hätten aber schnell Wirkung gezeigt.