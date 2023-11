Feuerwehr rettet Katze aus elf Metern Höhe

Weil eine Katze in Hünxe (Kreis Wesel) auf einen Baum geklettert ist und den Rückweg nicht mehr aus eigener Kraft geschafft hat, musste die Feuerwehr nachhelfen. Die Einsatzkräfte näherten sich dem auf einer Höhe von etwa elf Metern festsitzenden Tier am Samstagmorgen über eine Leiter, wie die Feuerwehr mitteilte. Ohne Gegenwehr ließ sie sich demnach greifen und in einen an einer Leine befestigten Korb setzen. Damit konnte das Tier wieder sicher zu Boden gebracht werden.

Doch kaum hatte die Katze wieder festen Boden unter den Füßen, so flüchtete sie in ein angrenzendes Waldstück. Die Besitzer, die auch den Notruf gewählt hatten, leben direkt nebenan, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Sie teilten den Einsatzkräften demnach mit, dass die Katze öfter durch den Wald streunen würde. Damit war der Einsatz für die Feuerwehrleute nach einer dreiviertel Stunde beendet.