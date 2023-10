Feuerwehr findet Toten in ausrangiertem Imbissanhänger

Mehr zum Thema

Nach Schüssen auf Auto mit einer Verletzten: Verdächtige Nach Schüssen auf ein mit drei Menschen besetztes Auto in Hamm haben die Ermittler konkrete Hinweise auf den oder die mutmaßlichen Täter. Es habe aber noch keine Festnahme gegeben, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Dortmund am Mittwoch. Nach bisherigen Erkenntnissen kennen sich Täter und Opfer. Nähere Angaben wollte die Staatsanwältin zunächst nicht machen.

Deutliche Abkühlung in Nordrhein-Westfalen Zur Wochenmitte wird es in Nordrhein-Westfalen kühler als noch an den Tagen zuvor. Am Mittwoch liegen die Temperaturen zwischen 16 bis 19 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Dazu wird es heiter bis wolkig. Regen ist nur vereinzelt möglich. Auch die Nacht bleibt trocken bei Temperaturen von 12 bis 7 Grad.