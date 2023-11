Feuerwehr findet Leiche in brennendem Einfamilienhaus

Mehr zum Thema

Ferienwohnung im „Hamburger Leuchtturm“ in Cuxhaven eröffnet Der inaktive Hamburger Leuchtturm an der Alten Liebe in Cuxhaven kann künftig als Ferienwohnung gebucht werden. Die ersten Feriengäste sollen ab 2024 dort nächtigen. Uns liegt die Pflege des Denkmals Hamburger Leuchtturms wirklich am Herzen, sagte die neue Besitzerin Katrin Mormann bei der Eröffnung am Freitag. Der Leuchtturm wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Auftrag der Stadt Hamburg errichtet und war bis 2001 in Betrieb.