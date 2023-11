Feuerball: Feuerwehr und Polizei proben für Notfall

Mehr zum Thema

Motorradfahrerin bei Zusammenstoß mit Reh schwer verletzt Eine 24-jährige Motorradfahrerin ist bei einem Wildunfall auf der L839 in Sundern (Hochsauerlandkreis) schwer verletzt worden. Sie war am Freitagnachmittag zwischen Hellefeld und Altenhellefeld auf ihrem Fahrzeug mit einem Reh zusammengestoßen und gestürzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik nach Soest.

Feuerwehr rettet Katze aus elf Metern Höhe Weil eine Katze in Hünxe (Kreis Wesel) auf einen Baum geklettert ist und den Rückweg nicht mehr aus eigener Kraft geschafft hat, musste die Feuerwehr nachhelfen. Die Einsatzkräfte näherten sich dem auf einer Höhe von etwa elf Metern festsitzenden Tier am Samstagmorgen über eine Leiter, wie die Feuerwehr mitteilte. Ohne Gegenwehr ließ sie sich demnach greifen und in einen an einer Leine befestigten Korb setzen. Damit konnte das Tier wieder sicher zu Boden gebracht werden.