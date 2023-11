Feuer zerstört Matratzengeschäft, Werkstatt und Pizzeria

Ein Feuer hat in der Nacht zum Mittwoch in Paderborn eine Halle zerstört, in der sich ein Matratzengeschäft, eine Autowerkstatt und eine Pizzeria befunden haben. Den Sachschaden schätzte die Polizei Paderborn auf über eine Million Euro. Die Brandursache war zunächst unbekannt. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Ein Feuerwehrmann erlitt dabei leichte Verletzungen, wie die Polizei berichtete.