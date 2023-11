Feuer zerstört Haus: Polizei vermutet Brandstiftung

Mehr zum Thema

Continental startet Sparprogramm in Autozuliefersparte Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental will seine kränkelnde Autozuliefersparte mit tausenden Stellenstreichungen wieder rentabel machen. Ab 2025 soll eine jährliche Kostenentlastung von 400 Millionen Euro im Verwaltungsbereich greifen, wie das Dax-Unternehmen am Montag in Hannover mitteilte. Unter anderem werden Geschäftsfelder stärker gebündelt. Mit den Maßnahmen sollen Entscheidungsprozesse beschleunigt werden, außerdem soll die Effizienz der Forschungs- und Entwicklungsausgaben erhöht werden.

Arbeiten an gesunkenem Frachter „Verity“ unterbrochen Wegen der Vorhersage schlechten Wetters sind die Arbeiten am gesunkenen Frachter Verity südwestlich von Helgoland unterbrochen worden. Am Montag würden aus Sicherheitsgründen keine weiteren Arbeiten stattfinden, sagte eine Sprecherin der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt der Nachrichtenagentur dpa. Das Taucherschiff und das Mehrzweckschiff Mellum würden Schutz suchen, um bei besserem Wetter wieder zum Wrack zurückzukehren.