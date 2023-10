Feuer verursacht großen Sachschaden in Neumünster

Mehr zum Thema

Kanzler bei Bürgergespräch auf Einheitsfest in Hamburg Am Rande des Bürgerfests zum Tag der Deutschen Einheit hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag in Hamburg den Fragen von Bürgern gestellt. Anderthalb Stunden sprach er in der Handelskammer Hamburg mit rund 170 Menschen, die sich über das Hamburger Abendblatt um die Teilnahme am Kanzlergespräch beworben hatten. Die Themen reichten von Migration und Asyl über die Folgen des Klimawandels bis zur Stimmung in der Koalition.