Feuer mit Millionenschaden: Ursache war Brandstiftung

Das Feuer mit Millionenschaden in der Nacht zum Mittwoch in Paderborn ist von Unbekannten gelegt worden. Brandermittler der Kriminalpolizei und ein Sachverständiger hätten Brandstiftung als Ursache festgestellt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sehr wahrscheinlich sei Papier in einem Altpapier-Container am Gebäude entzündet worden, heißt es in der Mitteilung. Die Flammen hätten auf ein Rolltor übergegriffen und schließlich die gesamte Halle in Brand gesetzt.

Das Feuer hatte in der Halle ein Matratzengeschäft, eine Autowerkstatt und eine Pizzeria zerstört. Der Sachschaden liege deutlich über zwei Millionen Euro, teilte die Polizei mit. Ein Feuerwehrmann hatte bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen erlitten. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.