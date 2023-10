In einem Wohnhaus mit einem Café in der Bahnhofstraße in Bad Endorf bricht am 03. April 2023 ein Feuer aus – mitten in der Nacht, während alle schafen. Glücklicherweise können sich alle Bewohner in Sicherheit bringen. Durch den Brand entsteht ein Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro.

Die Polizei ermittelt werden versuchten Mordes und schwerer Brandstfitung. Im Zuge der Ermittlungen wurde festgestellt, dass zuvor jeweils eine Fensterscheibe im Wohnhaus und in dem Café eingeschlagen wurde. Durch die Veröffentlichung der Überwachungsvideos erhofft sich die Kriminalpolizei Rosenheim neue Hinweise über den bzw. die Tatverdächtigen. Dazu setzt das Landeskriminalamt Bayerns eine Belohnung von 5.000 Euro aus. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08031 / 200-0 entgegengenommen. (lmi)