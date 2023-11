Feuer in Reutlinger Autohaus: Ermittlung wegen Brandstiftung

Mehr zum Thema

Fußgänger von Fahrrad erfasst und lebensbedrohlich verletzt Ein Fußgänger ist beim Überqueren einer Straße im Landkreis Böblingen von einem Fahrradfahrer erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Der 54-Jährige habe nach ersten Erkenntnissen die Straße in Sindelfingen wohl an einer Fußgängerampel bei Rot überquert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Mann auf Drogen stiehlt Lieferdienst-Auto und rast davon Ein Mann soll in Mannheim unter Drogeneinfluss ein Lieferdienst-Auto gestohlen und mit über 100 Kilometern pro Stunde durch die Stadt gerast sein. Der 35-Jährige stand unter dem Einfluss von Kokain, Amphetamin und Cannabis und besaß keinen Führerschein, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der Lieferdienstfahrer hatte seinen Wagen am Mittwoch mit laufendem Motor und steckendem Schlüssel stehen gelassen. Der Tatverdächtige setzte sich in den Wagen und machte sich in Richtung Ludwigshafen davon.