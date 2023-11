Feuer in Mehrfamilienhaus: Ermittlungen wegen Brandstiftung

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig mit 17 Verletzten ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Zudem sei ein Brandursachenermittler im Einsatz, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Feuer war in der Nacht zum Samstag im Keller des Hauses ausgebrochen. Da der Rauch in das Haus aufgestiegen war, mussten die Bewohnerinnen und Bewohner für die Löscharbeiten das Gebäude verlassen. Anschließend konnten sie wieder zurück in ihre Wohnungen. 17 Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.