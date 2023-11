Feuer in Einfamilienhaus: Vier Menschen leicht verletzt

Mehr zum Thema

Champions League und Derby: Zwei Großeinsätze für Polizei Die Hamburger Polizei steht in dieser Woche vor gleich zwei Fußball-Großeinsätzen. Am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) findet im Millerntor-Stadion das Stadtduell zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV statt. Dieses Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga ist ein Hochrisikospiel, bei dem die Polizei mit einem Großaufgebot die beiden rivalisierenden Fangruppen strikt voneinander trennen will.

Verletzter bei Brand: Zugverkehr zeitweise eingestellt Bei einem Dachstuhlbrand in Melsdorf ist ein Anwohner verletzt worden. Das Feuer war am Sonntagabend aus unbekannter Ursache ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Dachstuhl bereits vollständig.