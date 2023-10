Feuer in Dachgeschoss: Rentnerin tot

Mehr zum Thema

Prosor: Klarere Haltung Deutschlands zu Israel und zur Hamas Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat die Bundesrepublik aufgefordert, seinem Land bei den Vereinten Nationen klar den Rücken zu stärken. Wir brauchen Deutschlands Unterstützung bei der UNO, sagte Prosor am Samstag in einem Grußwort zum Landesparteitag der nordrhein-westfälischen CDU in Hürth. Sich bei einer Abstimmung zu enthalten, weil man nicht direkt sagen kann, dass Hamas für dieses grausame Massaker verantwortlich ist, ist nicht genug, kritisierte er.

Obdachloser starb an Messerstichen: Jugendliche in U-Haft In einem Städtchen im Teutoburger Wald sollen drei Jugendliche einen Obdachlosen getötet und die Tat gefilmt haben. Die Verdächtigen sitzen bereits in U-Haft. Jetzt wurde das Obduktionsergebnis bekannt.