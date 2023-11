Feuer in Asyl-Aufnahmeeinrichtung: Ein Bewohner in U-Haft

Nach einem Feuer in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Kusel sitzt ein Bewohner wegen des Verdachts der Brandstiftung in Untersuchungshaft. Verletzt wurde bei dem Brand in der Nacht zu Montag niemand, wie die Polizei in Ludwigshafen mitteilte. Den Sachschaden schätzte sie auf mehrere Hunderttausend Euro. Der 25 Jahre alte Beschuldigte aus Syrien sei wegen Fluchtgefahr in U-Haft genommen worden. Über sein mögliches Motiv war zunächst nichts bekannt.

Die AfA ist in einer ehemaligen Bundeswehr-Kaserne untergebracht und das Feuer war im zentralen Aufenthaltsgebäude mit Kantine ausgebrochen. Das Gebäude wird aber laut Polizei nicht bewohnt. Die Essensversorgung müsse neu organisiert werden, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier mit und sprach von einer ordentlichen Herausforderung. Eine Versorgung mit kalten Speisen sei sichergestellt und die Selbstversorgerküchen könnten genutzt werden.