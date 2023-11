Feuer im Gefängnis Stadelheim: Häftlinge verletzt

Mehr zum Thema

Galatasaray-Fans zünden Pyrotechnik am Marienplatz Vor dem Champions-League-Gruppenspiel zwischen Bayern München und Galatasaray Istanbul haben am Mittwoch Fans des türkischen Fußballvereins auf dem Münchner Marienplatz Pyrotechnik abgebrannt. Einige Anhänger seien vorübergehend festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Zu weiteren Ausschreitungen sei es zunächst nicht gekommen, die Fan-Ansammlung sei weitgehend ruhig verlaufen.