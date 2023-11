Feuer im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses: Ein Toter

Bei Löscharbeiten eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus in Hagen haben Feuerwehrleute einen Toten in der Brandwohnung entdeckt. Warum die Wohnung des 58-jährigen Mannes am Sonntagvormittag brannte, sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei. Auch der Dachstuhl habe Feuer gefangen. Die restlichen 14 Bewohner hätten das Gebäude selbstständig verlassen oder seien von der Feuerwehr gerettet worden. Von ihnen wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache seien aufgenommen worden, so der Sprecher.